Барселона – Інтер: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

"Барселона" – "Інтер" / © Associated Press

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У середу, 30 квітня, іспанська "Барселона" прийматиме італійський "Інтер" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У плейоф поточного розіграшу Ліги чемпіонів каталонці пройшли португальську "Бенфіку" та німецьку "Боруссію" з Дортмунда. Тоді як міланці впоралися з нідерландським "Феєнордом" та німецькою "Баварією".

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Матч-відповідь між "Інтером" і "Барселоною" відбудеться 6 травня в Мілані.

В іншому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів позмагаються лондонський "Арсенал" і ПСЖ.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Барселона" – "Інтер".