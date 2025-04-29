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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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48
Час на прочитання
1 хв

Барселона – Інтер: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж першого півфінального поєдинку між каталонським і міланським клубами.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона" – "Інтер"

"Барселона" – "Інтер" / © Associated Press

У середу, 30 квітня, іспанська "Барселона" прийматиме італійський "Інтер" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У плейоф поточного розіграшу Ліги чемпіонів каталонці пройшли португальську "Бенфіку" та німецьку "Боруссію" з Дортмунда. Тоді як міланці впоралися з нідерландським "Феєнордом" та німецькою "Баварією".

Матч-відповідь між "Інтером" і "Барселоною" відбудеться 6 травня в Мілані.

В іншому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів позмагаються лондонський "Арсенал" і ПСЖ.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Барселона" – "Інтер".

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