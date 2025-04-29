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Барселона – Інтер: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Текстовий репортаж першого півфінального поєдинку між каталонським і міланським клубами.
У середу, 30 квітня, іспанська "Барселона" прийматиме італійський "Інтер" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
У плейоф поточного розіграшу Ліги чемпіонів каталонці пройшли португальську "Бенфіку" та німецьку "Боруссію" з Дортмунда. Тоді як міланці впоралися з нідерландським "Феєнордом" та німецькою "Баварією".
Матч-відповідь між "Інтером" і "Барселоною" відбудеться 6 травня в Мілані.
В іншому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів позмагаються лондонський "Арсенал" і ПСЖ.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Барселона" – "Інтер".