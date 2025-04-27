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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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113
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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

Боротьбу за трофей продовжують по одному клубу з Англії, Іспанії, Італії та Франції.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Ліги чемпіонів

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

29/30 квітня та 6/7 травня відбудуться півфінальні матчі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому євротурнірі продовжують вести чотири клуби: "Барселона" (Іспанія), "Інтер" (Італія), ПСЖ (Франція) та "Арсенал" (Англія).

В 1/2 фіналу "Арсенал" зустрінеться з ПСЖ, а "Барселона" позмагається з "Інтером". Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до фіналу.

Розклад і результати матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Перші матчі

Вівторок, 29 квітня

22:00 "Арсенал" – ПСЖ

Середа, 30 квітня

22:00 "Барселона" – "Інтер"

Матчі-відповіді

Вівторок, 6 травня

22:00 "Інтер" – "Барселона"

Середа, 7 травня

22:00 ПСЖ – "Арсенал"

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Нагадаємо, торік переможцем Ліги чемпіонів став мадридський "Реал", який у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію" та оновив абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.

Захистити титул підопічні Карло Анчелотті не змогли, вилетівши у чвертьфіналі від "Арсенала".

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Дата публікації
Кількість переглядів
113
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