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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/2 фіналу
Боротьбу за трофей продовжують по одному клубу з Англії, Іспанії, Італії та Франції.
29/30 квітня та 6/7 травня відбудуться півфінальні матчі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому євротурнірі продовжують вести чотири клуби: "Барселона" (Іспанія), "Інтер" (Італія), ПСЖ (Франція) та "Арсенал" (Англія).
В 1/2 фіналу "Арсенал" зустрінеться з ПСЖ, а "Барселона" позмагається з "Інтером". Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до фіналу.
Розклад і результати матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Перші матчі
Вівторок, 29 квітня
22:00 "Арсенал" – ПСЖ
Середа, 30 квітня
22:00 "Барселона" – "Інтер"
Матчі-відповіді
Вівторок, 6 травня
22:00 "Інтер" – "Барселона"
Середа, 7 травня
22:00 ПСЖ – "Арсенал"
Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.
Нагадаємо, торік переможцем Ліги чемпіонів став мадридський "Реал", який у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію" та оновив абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.
Захистити титул підопічні Карло Анчелотті не змогли, вилетівши у чвертьфіналі від "Арсенала".