Визначено найкращого гравця шаленого півфіналу Ліги чемпіонів між "Інтером" і "Барселоною"

Ян Зоммер здійснив сім сейвів у матчі з "Барселоною" / © Associated Press

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УЄФА назвав найкращого гравця поєдинку-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між "Інтером" і "Барселоною". Ним став голкіпер "нерадзуррі" Ян Зоммер.

36-річний швейцарець зробив упродовж матчу сім сейвів, чим допоміг своїй команді вийти до фіналу турніру.

"Він тримав "Інтер" у грі завдяки кільком чарівним інтуїтивним сейвам, кілька разів відбиваючи удари Ламіна Ямала, що допомогло команді вийти до фіналу. Ключові дії у вирішальні моменти від швейцарського воротаря", – йдеться на офіційному сайті УЄФА.

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Додамо, що в першому матчі проти каталонців Зоммер також здійснив сім сейвів.

Цього сезону Ян провів 46 матчів за міланський клуб у всіх турнірах, 20 з яких відіграв "на нуль".

Основний час обох поєдинків "Інтера" проти "Барселони" завершився внічию 3:3, а в екстратаймах домашньої гри "нерадзуррі" забили переможний гол і завдяки тріумфу в двоматчевому протистоянні (7:6) вийшли до фіналу Ліги чемпіонів.

Суперник "Інтера" у фіналі Ліги чемпіонів визначиться у середу, 7 травня, після матчу-відповіді між ПСЖ і "Арсеналом". У першому поєдинку лондонський клуб удома програв з рахунком 0:1.

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Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Раніше повідомлялося, що "Інтер" і "Барселона" повторили рекорд результативності півфіналів Ліги чемпіонів.