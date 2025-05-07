ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
280
Час на прочитання
2 хв

"Інтер" у божевільному матчі здолав "Барселону" та вийшов до фіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Нерадзуррі" в екстратаймах вирвали перемогу в надгольовому трилері.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Інтер" – "Барселона"

"Інтер" – "Барселона" / © Associated Press

Італійський "Інтер" переміг іспанську "Барселону" в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Основний час поєдинку на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 3:3, а в екстратаймах "нерадзуррі" вирвали перемогу – 4:3.

У першій зустрічі, яка відбулася 30 квітня у Барселоні, клуби не визначили переможця у результативній гольовій перестрілці (3:3). Тож перед грою у відповідь вони мали рівні шанси на вихід до фіналу турніру.

На 21-й хвилині матчу "нерадзуррі" відкрили рахунок. Френкі Де Йонг "обрізався" на власній половині поля, що призвело до гольової атаки міланців – Дензел Дюмфріс віддав асист, а Лаутаро Мартінес розстріляв порожні ворота.

Перед перервою підопічні Сімоне Індзагі збільшили свою перевагу в рахунку – захисник "синьо-гранатових" Пау Кубарсі збив Лаутаро Мартінеса у своєму штрафному майданчику. Пенальті впевнено реалізував Хакан Чалханоглу, пробивши у лівий нижній кут.

На старті другого тайму "Інтер" міг робити рахунок розгромним – на 52-й хвилині Франческо Ачербі завдав точного удару головою після навісу Чалханоглу зі штрафного, але гол не було зараховано через офсайд.

На 54-й хвилині каталонці скоротили відставання в рахунку – Ерік Гарсія злету пробив під поперечину після подачі Херарда Мартіна з лівого флангу.

На 60-й хвилині підопічні Гансі Фліка відновили паритет у протистоянні – Дані Ольмо головою на дальній стійці замкнув навіс Херарда Мартіна з лівого флангу.

На 87-й хвилині "Барселона" вийшла вперед – Рафінья пробив у дальній кут після того, як з його першим ударом впорався Янн Зоммер.

Однак у компенсований час "Інтер" зрівняв рахунок (3:3) і перевів гру до екстратаймів – Франческо Ачербі на 90+3-й хвилині забив у ближню "дев'ятку" після прострілу Дюмфріса з правого флангу.

У першому екстратаймі міланський клуб знову вийшов уперед – на 99-й хвилині Давіде Фраттезі влучно пробив під дальню стійку після скидання від Мехді Таремі. Саме цей гол став вирішальним і вивів "Інтер" до фіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу "Інтер" – "Барселона"

Буде додано незабаром.

В іншому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів сильнішого з'ясовують лондонський "Арсенал" і ПСЖ. Перший поєдинок англійський клуб удома програв з рахунком 0:1, матч-відповідь відбудеться у середу, 7 травня, в Парижі.

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie