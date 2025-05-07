"Інтер" у божевільному матчі здолав "Барселону" та вийшов до фіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Інтер" – "Барселона" / © Associated Press

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Італійський "Інтер" переміг іспанську "Барселону" в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Основний час поєдинку на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 3:3 , а в екстратаймах "нерадзуррі" вирвали перемогу – 4:3 .

У першій зустрічі, яка відбулася 30 квітня у Барселоні, клуби не визначили переможця у результативній гольовій перестрілці (3:3). Тож перед грою у відповідь вони мали рівні шанси на вихід до фіналу турніру.

На 21-й хвилині матчу "нерадзуррі" відкрили рахунок. Френкі Де Йонг "обрізався" на власній половині поля, що призвело до гольової атаки міланців – Дензел Дюмфріс віддав асист, а Лаутаро Мартінес розстріляв порожні ворота.

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Перед перервою підопічні Сімоне Індзагі збільшили свою перевагу в рахунку – захисник "синьо-гранатових" Пау Кубарсі збив Лаутаро Мартінеса у своєму штрафному майданчику. Пенальті впевнено реалізував Хакан Чалханоглу, пробивши у лівий нижній кут.

На старті другого тайму "Інтер" міг робити рахунок розгромним – на 52-й хвилині Франческо Ачербі завдав точного удару головою після навісу Чалханоглу зі штрафного, але гол не було зараховано через офсайд.

На 54-й хвилині каталонці скоротили відставання в рахунку – Ерік Гарсія злету пробив під поперечину після подачі Херарда Мартіна з лівого флангу.

На 60-й хвилині підопічні Гансі Фліка відновили паритет у протистоянні – Дані Ольмо головою на дальній стійці замкнув навіс Херарда Мартіна з лівого флангу.

На 87-й хвилині "Барселона" вийшла вперед – Рафінья пробив у дальній кут після того, як з його першим ударом впорався Янн Зоммер.

Однак у компенсований час "Інтер" зрівняв рахунок (3:3) і перевів гру до екстратаймів – Франческо Ачербі на 90+3-й хвилині забив у ближню "дев'ятку" після прострілу Дюмфріса з правого флангу.

У першому екстратаймі міланський клуб знову вийшов уперед – на 99-й хвилині Давіде Фраттезі влучно пробив під дальню стійку після скидання від Мехді Таремі. Саме цей гол став вирішальним і вивів "Інтер" до фіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу "Інтер" – "Барселона"

Буде додано незабаром.

В іншому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів сильнішого з'ясовують лондонський "Арсенал" і ПСЖ. Перший поєдинок англійський клуб удома програв з рахунком 0:1, матч-відповідь відбудеться у середу, 7 травня, в Парижі.

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.