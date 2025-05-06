Індія завдала ракетних ударів по Пакистану Фото: скрин відео

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Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Зокрема, атаковано 9 об'єктів в межах операції «Сіндор».

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на відео та слова очевидців.

Індійські збройні сили розпочали операцію «Сіндур», завдавши ударів по дев'яти об'єктах у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму і Кашмір, йдеться у повідомленні.

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У заяві додається, що жодних пакистанських військових об'єктів не було атаковано.

У Кашмірі відключилася електрика. Пакистан заявив, що "відповість на неспровоковану агресію Індії".

Мережею ширяться відеозаписи, де чутно вибухи, проте влада Пакистану та Індії поки не коментували ситуацію.

Нагадаємо, раніше Індія припинила постачання води до Пакистану.

А 30 квітня йшлося про те, що Індія може напасти на Пакистан найближчим часом.

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