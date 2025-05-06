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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Індія атакувала Пакистан — Reuters

Численні вибухи сталися в пакистанській частині Кашміру в ніч проти 7 травня, повідомило агентство Reuters, посилаючись на слова очевидців.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Індія атакувала Пакистан — Reuters

Індія завдала ракетних ударів по Пакистану Фото: скрин відео

Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Зокрема, атаковано 9 об'єктів в межах операції «Сіндор».

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на відео та слова очевидців.

Індійські збройні сили розпочали операцію «Сіндур», завдавши ударів по дев'яти об'єктах у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму і Кашмір, йдеться у повідомленні.

У заяві додається, що жодних пакистанських військових об'єктів не було атаковано.

У Кашмірі відключилася електрика. Пакистан заявив, що "відповість на неспровоковану агресію Індії".

Мережею ширяться відеозаписи, де чутно вибухи, проте влада Пакистану та Індії поки не коментували ситуацію.

Нагадаємо, раніше Індія припинила постачання води до Пакистану.

А 30 квітня йшлося про те, що Індія може напасти на Пакистан найближчим часом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1181
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