Індія нападе на Пакистан протягом 24 годин: заява уряду

Індійські військові / © Associated Press

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Індія може напасти на Пакистан протягом найближчої доби — 24-36 годин.

Про це міністр інформації та мовлення Пакистану Аттаулла Тарар написав у соцмережі Х 29 квітня.

«Пакистан має достовірні розвідувальні дані про те, що Індія має намір здійснити воєнні дії проти Пакистану протягом наступних 24-36 годин, використавши інцидент у Пахалгамі як привід», — йдетьмся в заяві міністра.

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Тарар наголосив, що на будь-яку агресію проти Пакистану буде рішуча відповідь.

«Індія нестиме повну відповідальність за можливі катастрофічні наслідки для регіону», — зазначив міністр.

Нагадаємо, 22 квітня поблизу корорту у Пахалгамі в індійському регіоні Кашмір, який від 40-х років є ареною боротьби Індії та Пакистану, маловідоме угрупування бойовиків з назвою «Фронт Спротиву» скоїло теракт, вбивши 25 туристів. У Нью-Делі звинуватила Ісламабад у підтримці цього угрупування. Пакистан усе заперечував.

Через кілька днів після теракту Пакистан відкрив вогонь по індійських постах у кількох районах вздовж Лінії контролю. Індія відповіла. Тоді заговорили про можливу війну між двома ядерними державами.