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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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123
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Синоптики дали прогноз на останній день квітня

У середу очікується комфортна погода. У деяких регіонах — дощі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
30 квітня буде тепло

30 квітня буде тепло / © Associated Press

Сьогодні, 30 квітня, в Україні прогнозують теплу погоду без суттєвих опадів.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

«Атмосферний тиск знижуватиметься. Утримається суха погода, малоактивний атмосферний фронт вдень зумовить лише в північно-східній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ. У Карпатах також вдень подекуди також пройде невеликий дощ», — йдеться у повідомленні синоптиків.

Температура сьогодні вдень становитиме +17…22°С. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Очікується мінлива хмарність.

На Київщині та в столиці у середу також очікується мінлива хмарність, але без суттєвих опадів. Вітер переважно північно-західний. Температура вдень по області буде в межах +17…20°С. У Києві потепліє до +18…20°С.

Варто зазначити, що від 30 квітня до 1 травня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки у столиці та на Київщині. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Раніше синоптики повідомили, яким буде травень 2025 року. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
123
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