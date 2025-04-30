Синоптики дали прогноз на последний день апреля

30 апреля будет тепло / © Associated Press

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Сегодня, 30 апреля, в Украине прогнозируется теплая погода без существенных осадков.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

«Атмосферное давление будет снижаться. Удерживается сухая погода, малоактивный атмосферный фронт днем обусловит только в северо-восточной части страны местами небольшой кратковременный дождь. В Карпатах также днем иногда пройдет небольшой дождь», — говорится в сообщении синоптиков.

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Температура сегодня будет составлять +17…22°С. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Ожидается переменная облачность.

В Киевской области и столице в среду также ожидается переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный. Температура днем по области будет в пределах +17…20°С. В Киеве потеплеет до +18…20°С.

Стоит отметить, что с 30 апреля до 1 мая объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в столице и Киевской области.

Ранее синоптики сообщили, каким будет май 2025 года. Больше об этом читайте в новости.