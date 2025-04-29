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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
122
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 30 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Весы

Весы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 30 апреля?

День не самой светлой и позитивной космической энергетики, которая не способствует верным решениям и правильным действиям. Нынешнее противостояние добра и зла — первое в начавшемся лунном месяце, поэтому оно — только намек на борьбу света с тьмой, но его значение ни в коему случае нельзя преуменьшать — оно очень много значит для нас как сегодня, так и в будущем. В любой ситуации, которая сложится в это время, необходимо искать выход, который покажет, на какой — позитивной или негативной — сторону находится человек. Разумеется, выбор в данном случае останется за каждым из нас, но о возможном бумеранге забывать ни к коем случае не стоит.

Весы

Весам — особенно тем из них, кто давно собирался поговорить с начальством о серьезных переменах в своем профессиональном статусе и сумме гонораров, не стоит терять времени — именно сегодня такая беседа станет максимально результативной. Особенно если использовать небольшую хитрость, начав переговоры не с просьбы, а с предложения: нужно представить свою новую профессиональную идею — она приведет руководство в восторг.

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Дата публикации
Количество просмотров
122
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