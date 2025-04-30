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Россию атаковали беспилотники: в Муроме загорелось предприятие
Из-за дроновой атаки по России есть повреждения и прекращали работу три аэропорта.
Беспилотники атаковали Россию в ночь на 30 апреля, из-за чего в трех аэропортах были введены ограничения. В городе Муром после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Большой пожар в Муроме возник на предприятии. Там горело складское помещение на площади 360 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
По словам губернатора, причиной пожара стало падение беспилотника. Зафиксирован прилет нескольких дронов. По словам Авдеева, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
«Беспилотная техника повредила 2 здания: в одном, как ранее говорилось, произошел пожар, он локализован. Второе пострадало незначительно, обошлось без возгораний, там тоже работают специалисты», — сообщил губернатор.
В Росавиации около 6:00 сообщили о временных ограничениях в работе аэропортов «Иваново», «Нижний Новгород» и «Ярославль». Такое решение было принято для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Аэропорты временно не принимали и не отправляли авиарейсы. Через час ограничения были отменены.
К слову, в ночь на 28 апреля в российском Брянске беспилотники атаковали завод микроэлектроники «Кремной Эл».