Россию атаковали беспилотники: в Муроме загорелось предприятие

Атака беспилотниками по России / © ТСН.ua

Реклама

Беспилотники атаковали Россию в ночь на 30 апреля, из-за чего в трех аэропортах были введены ограничения. В городе Муром после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Большой пожар в Муроме возник на предприятии. Там горело складское помещение на площади 360 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Реклама

По словам губернатора, причиной пожара стало падение беспилотника. Зафиксирован прилет нескольких дронов. По словам Авдеева, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

«Беспилотная техника повредила 2 здания: в одном, как ранее говорилось, произошел пожар, он локализован. Второе пострадало незначительно, обошлось без возгораний, там тоже работают специалисты», — сообщил губернатор.

В Росавиации около 6:00 сообщили о временных ограничениях в работе аэропортов «Иваново», «Нижний Новгород» и «Ярославль». Такое решение было принято для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Аэропорты временно не принимали и не отправляли авиарейсы. Через час ограничения были отменены.

К слову, в ночь на 28 апреля в российском Брянске беспилотники атаковали завод микроэлектроники «Кремной Эл».