Росію атакували безпілотники: у Муромі загорілось підприємство

Атака безпілотниками по Росії / © ТСН.ua

Реклама

Безпілотники атакували Росію у ніч проти 30 квітня, через що у трьох аеропортах були запроваджені обмеження. У місті Муром після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв.

Велика пожежа у Муромі виникла на підприємстві. Там горіло складське приміщення на площі 360 кв. м. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Реклама

За словами губернатора, причиною пожежі стало падіння безпілотника. Зафіксовано приліт кількох дронів. За словами Авдєєва, їх було придушено засобами радіоелектронної боротьби.

«Безпілотна техніка пошкодила 2 будівлі: в одній, як раніше говорилося, сталася пожежа, її локалізовано. Друга постраждала незначно, минулося без загорянь, там теж працюють фахівці», — повідомив губернатор.

У Росавіації близько 6:00 повідомили про тимчасові обмеження у роботі аеропортів «Іваново», «Нижній Новгород» та «Ярославль». Таке рішення ухвалили для «забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден». Аеропорти тимчасово не приймали і не відправляли авіарейси. Через годину обмеження були скасовані.

До слова, у ніч проти 28 квітня у російському Брянську безпілотники атакували завод мікроелектроніки «Крємній Ел».