МВФ змінив економічний прогноз: чого тепер очікувати Україні та світу

МВФ / © Associated Press

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Глобальне зростання світового ВВП сповільниться від 3,3% 2024 року до 2,8% 2025 року та 3% 2026 року.

Такий оновлений Світовий економічний прогноз (WEO) опублікував Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Щодо України, то прогноз зростання ВВП на цей рік збережено на рівні 2%, на наступний — 4,5%.

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Ситуація змінилася, оскільки уряди в усьому світі змінюють пріоритети своєї політики. Серед іншого, від моменту виходу січневого WEO 2025 року було оголошено та впроваджено низку нових тарифних заходів з боку Сполучених Штатів та контрзаходів з боку їхніх торговельних партнерів.

«Це призвело до запровадження 2 квітня майже універсальних тарифів США та доведення ефективних тарифних ставок до рівня, небаченого за останнє сторіччя», — зазначає МВФ.

Враховуючи складність та мінливість поточного моменту, у цьому звіті замість звичайного базового прогнозу представлено «довідковий прогноз», що базується на інформації, доступній станом на 4 квітня 2025 року (включаючи тарифи від 2 квітня та перші реакції). Він доповнюється низкою прогнозів глобального зростання, насамперед за різних припущень щодо торговельної політики.

Прогноз щодо України

МВФ очікує, що глобальна базова інфляція знижуватиметься дещо повільнішими темпами, ніж очікувалося в січні, і досягне 4,3% 2025 року та 3,6% 2026 року з помітним підвищенням прогнозу для країн з розвиненою економікою та незначним зниженням прогнозу для країн з ринками, що формуються, та країн, що розвиваються, 2025 року.

Для України середньорічна інфляція цього року прогнозується на рівні 12,6%, наступного — 7,7% порівняно із 6,5% минулого року.

«Посилення негативних ризиків домінує в прогнозі. Ескалація торговельної війни разом із ще більшою невизначеністю щодо торговельної політики може ще більше знизити темпи зростання в короткостроковій і довгостроковій перспективі, тоді як виснаження буферних резервів послаблює стійкість до майбутніх шоків», — підкреслив МВФ.

Нагадаємо, МВФ переглянув у бік погіршення прогноз зростання економіки України 2025 року, знизивши його на 0,5 відсоткових пунктів (в.п.) порівняно з попереднім прогнозом — до 2−3%.