Україна отримала від МВФ черговий транш

МВФ виділив Україні $400 млн на підтримку бюджету / © Associated Press

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До державного бюджету України надійшли близько 400 млн доларів чергового траншу МВФ.

Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

«Це кошти, які ми отримали після успішного сьомого перегляду програми EFF. Таким чином, загальна підтримка МВФ в межах цієї ініціативи досягла понад 10 млрд доларів. Дякуємо Фонду за допомогу й тісну співпрацю, яка підтримує українську економіку в період війни», — написав він.

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Раніше повідомлялося, що Україна отримає на підтримку свого державного бюджету черговий транш фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду — у розмірі близько 400 мільйонів доларів. Про це рішення виконавчої ради від 28 березня, яка завершила сьомий огляд механізму фінансування України за чотирирічною програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility Arrangement, EFF), повідомляється на сайті МВФ.

Як уточнили в уряді України, в бюджет країни в межах програми EFF уже надійшло сім траншів загальним обсягом приблизно 9,8 мільярда доларів із запланованих 15,5 мільярда на період від 2023 до 2027 року.

«Вдячний МВФ за підтримку та експертизу, яка дає змогу посилювати економічну та фінансову стійкість України. Разом продовжуємо працювати над впровадженням спільно визначених реформ», — прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.