Уряд України розкрив основні пріоритети на 2025 рік: подробиці

Уряд представив План пріоритетних дій на 2025 рік, що складається з важливих кроків.

Кабінет міністрів України затвердив урядовий План пріоритетних дій на 2025 рік, що включає майже 400 заходів у різних сферах.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна затвердила План пріоритетних дій на 2025 рік, який включає зобов’язання перед міжнародними партнерами за програмами Ukraine Facility, співпраці з МВФ та євроінтеграційним процесом. План містить чітко визначені відповідальних осіб, терміни виконання та індикатори для оцінки результатів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні 15 млрд доларів, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

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