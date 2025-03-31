Украина получила от МВФ очередной транш

МВФ выделил Украине $400 млн в поддержку бюджета / © Associated Press

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В государственный бюджет Украины поступило около 400 млн долларов очередного транша МВФ.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

«Это средства, которые мы получили после успешного седьмого просмотра программы EFF. Таким образом, общая поддержка МВФ в рамках этой инициативы достигла более 10 млрд долларов. Благодарим Фонд за помощь и тесное сотрудничество, которое поддерживает украинскую экономику в период войны», — написал он.

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Ранее сообщалось, что Украина получит в поддержку своего государственного бюджета очередной транш финансовой помощи от Международного валютного фонда — в размере около 400 миллионов долларов. Об этом решении исполнительного совета с 28 марта, завершившем седьмой обзор механизма финансирования Украины по четырехлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility Arrangement, EFF), сообщается на сайте МВФ.

Как уточнили в правительстве Украины, в бюджет страны в рамках программы EFF уже поступило семь траншей общим объемом примерно 9,8 миллиарда долларов из запланированных 15,5 миллиарда в период с 2023 по 2027 годы.

«Благодарен МВФ за поддержку и экспертизу, позволяющую усиливать экономическую и финансовую устойчивость Украины. Вместе продолжаем работать над внедрением совместно определенных реформ», — прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.