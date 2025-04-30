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Вибухи у Дніпрі: що відомо про наслідки атаки
Після атаки по місту є загиблий та поранені. Оборонці неба працювали без упину.
Російська армія ввечері вівторка, 29 квітня, запустила по території України групи ударних безпілотників. Під ударом перебувало і місто Дніпро.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
«Складна ніч для Дніпра. Ворог завдав масованої шахедної атаки по місту. Загинув 53-річний чоловік. 78-річний місцевий житель отримав поранення. Найбільше руйнувань у приватному секторі. У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали», 0 написав він.
Одна оселя місцевих знищена, ще декілька — потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик.
«Оборонці неба працювали без упину. В результаті знищили над областю 9 БпЛА», — додав він.
Раніше повідомлялося, що росіяни атакували Харків. Більше про це читайте у новині.