Вибухи у Дніпрі: що відомо про наслідки атаки

Наслідки атаки / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

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Російська армія ввечері вівторка, 29 квітня, запустила по території України групи ударних безпілотників. Під ударом перебувало і місто Дніпро.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

«Складна ніч для Дніпра. Ворог завдав масованої шахедної атаки по місту. Загинув 53-річний чоловік. 78-річний місцевий житель отримав поранення. Найбільше руйнувань у приватному секторі. У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали», 0 написав він.

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Одна оселя місцевих знищена, ще декілька — потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик.

«Оборонці неба працювали без упину. В результаті знищили над областю 9 БпЛА», — додав він.

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