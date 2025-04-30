ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
486
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 30 квітня: яка її потужність

Активність Сонця послабилася.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Credits

У середу, 30 квітня, очікується низька сонячна активність. Йдеться про зелений рівень магнітних бур - це К-індекс 2.

Про це стало відомо з даних meteoagent.

Зауважимо, що протягом останніх кількох днів - від 24 квітня, фахівці фіксують низьку активність Сонця. Це - зелений та жовтий рівні.

Магнітні бурі 30 квітня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі 30 квітня. Фото: meteoagent.

Втім, зазначимо, що цей прогноз попередній. Тому вже до кінця доби прогноз може змінитися - як посилитися, так і зменшитися.

Дата публікації
Кількість переглядів
486
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie