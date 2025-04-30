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Магнітна буря 30 квітня: яка її потужність
Активність Сонця послабилася.
У середу, 30 квітня, очікується низька сонячна активність. Йдеться про зелений рівень магнітних бур - це К-індекс 2.
Про це стало відомо з даних meteoagent.
Зауважимо, що протягом останніх кількох днів - від 24 квітня, фахівці фіксують низьку активність Сонця. Це - зелений та жовтий рівні.
Втім, зазначимо, що цей прогноз попередній. Тому вже до кінця доби прогноз може змінитися - як посилитися, так і зменшитися.