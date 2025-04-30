Магнитная буря 30 апреля: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Credits

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В среду 30 апреля ожидается низкая солнечная активность. Речь идет о зеленом уровне магнитных бурь – это К-индекс 2.

Об этом стало известно из данных meteoagent.

Заметим, что за последние несколько дней - от 24 апреля, специалисты фиксируют низкую активность Солнца. Это – зеленый и желтый уровни.

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Магнитные бури 30 апреля. Фото: meteoagent.

Впрочем, отметим, что этот прогноз предварительный. Поэтому уже к концу суток прогноз может измениться – как усилиться, так и уменьшиться.