Масована атака БпЛА на Дніпро: стало відомо про наслідки

Атака дронів на Дніпро / © tsn.ua

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Внаслідок масованої атаки БпЛА на Дніпро 29 квітня попередньо відомо про одного загиблого. У місті також зайнялося кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки.

Про це йдеться у повідомленні Дніпропетровської ОВА.

«Наразі відомо про одного загиблого. Інформація уточнюється», — заявили там.

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«Залишайтеся у безпечному місці. Бережіть себе», — закликає влада міста.

Нагадаємо, у Дніпрі пізно ввечері 29 квітня пролунало понад 10 вибухів. Місто атакували ворожі дрони.

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