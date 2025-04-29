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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
1 хв

Масована атака БпЛА на Дніпро: стало відомо про наслідки

Вже відомо про загибель людини.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Масована атака БпЛА на Дніпро: стало відомо про наслідки

Атака дронів на Дніпро / © tsn.ua

Внаслідок масованої атаки БпЛА на Дніпро 29 квітня попередньо відомо про одного загиблого. У місті також зайнялося кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки.

Про це йдеться у повідомленні Дніпропетровської ОВА.

«Наразі відомо про одного загиблого. Інформація уточнюється», — заявили там.

«Залишайтеся у безпечному місці. Бережіть себе», — закликає влада міста.

Нагадаємо, у Дніпрі пізно ввечері 29 квітня пролунало понад 10 вибухів. Місто атакували ворожі дрони.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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