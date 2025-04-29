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- Війна
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Масована атака БпЛА на Дніпро: стало відомо про наслідки
Вже відомо про загибель людини.
Внаслідок масованої атаки БпЛА на Дніпро 29 квітня попередньо відомо про одного загиблого. У місті також зайнялося кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки.
Про це йдеться у повідомленні Дніпропетровської ОВА.
«Наразі відомо про одного загиблого. Інформація уточнюється», — заявили там.
«Залишайтеся у безпечному місці. Бережіть себе», — закликає влада міста.
Нагадаємо, у Дніпрі пізно ввечері 29 квітня пролунало понад 10 вибухів. Місто атакували ворожі дрони.
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