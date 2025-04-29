ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
215
Время на прочтение
1 мин

Массированная атака БпЛА на Днепр: стало известно о последствиях

Уже известно о гибели человека.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Массированная атака БпЛА на Днепр: стало известно о последствиях

Атака дронов на Днепр / © tsn.ua

В результате массированной атаки БпЛА на Днепр 29 апреля предварительно известно об одном погибшем. В городе также загорелось несколько пожаров. Повреждены частные дома.

Об этом идет речь в сообщении Днепропетровской ОВА.

«Пока известно об одном погибшем. Информация уточняется», — заявили там.

«Остайтесь в безопасном месте. Берегите себя», — призывают власти города.

Напомним, в Днепре поздно вечером 29 апреля раздалось более 10 взрывов. Город атаковали вражеские дроны.

Читайте также

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
215
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie