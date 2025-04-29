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Массированная атака БпЛА на Днепр: стало известно о последствиях
Уже известно о гибели человека.
В результате массированной атаки БпЛА на Днепр 29 апреля предварительно известно об одном погибшем. В городе также загорелось несколько пожаров. Повреждены частные дома.
Об этом идет речь в сообщении Днепропетровской ОВА.
«Пока известно об одном погибшем. Информация уточняется», — заявили там.
«Остайтесь в безопасном месте. Берегите себя», — призывают власти города.
Напомним, в Днепре поздно вечером 29 апреля раздалось более 10 взрывов. Город атаковали вражеские дроны.
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