Массированная атака БпЛА на Днепр: стало известно о последствиях

Атака дронов на Днепр / © tsn.ua

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В результате массированной атаки БпЛА на Днепр 29 апреля предварительно известно об одном погибшем. В городе также загорелось несколько пожаров. Повреждены частные дома.

Об этом идет речь в сообщении Днепропетровской ОВА.

«Пока известно об одном погибшем. Информация уточняется», — заявили там.

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«Остайтесь в безопасном месте. Берегите себя», — призывают власти города.

Напомним, в Днепре поздно вечером 29 апреля раздалось более 10 взрывов. Город атаковали вражеские дроны.

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