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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Воют, как сирены: Днепр — под обстрелом скоростных «Шахедов»

Днепрян призывают находиться в укрытиях — город атакуют «Шахеды».

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Воют, как сирены: Днепр — под обстрелом скоростных «Шахедов»

Шахеды — на Днепр

В Днепре поздно вечером 29 апреля раздалось более 10 взрывов. «Шахеды» атакуют город. Местные жители отмечают, что вражеские БПЛА издают «очень странные звуки» и улетают слишком быстро.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН. ua.

«Находитесь в укрытиях», — призывают власти Днепра.

«Группа „Шахедов“ двигается в направлении Днепра!» — сообщают Воздушные силы Украины.

Воздушная тревога раздается и в Харькове. Там вечером 29 апреля вражеские дроны атакуют Шевченковский и Слободской районы.

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