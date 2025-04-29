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Воют, как сирены: Днепр — под обстрелом скоростных «Шахедов»
Днепрян призывают находиться в укрытиях — город атакуют «Шахеды».
В Днепре поздно вечером 29 апреля раздалось более 10 взрывов. «Шахеды» атакуют город. Местные жители отмечают, что вражеские БПЛА издают «очень странные звуки» и улетают слишком быстро.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН. ua.
«Находитесь в укрытиях», — призывают власти Днепра.
«Группа „Шахедов“ двигается в направлении Днепра!» — сообщают Воздушные силы Украины.
Воздушная тревога раздается и в Харькове. Там вечером 29 апреля вражеские дроны атакуют Шевченковский и Слободской районы.
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