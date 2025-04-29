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Вражеские дроны атакуют Харьков: в городе раздаются взрывы, есть пострадавшие
Известно о 15 пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков.
Вечером вторника, 29 апреля, враг атаковал Харьков ударными дронами. В городе были слышны взрывы.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
«Будьте осторожны — Харьков под атакой вражеских БПЛА. В городе раздаются взрывы, под ударами Шевченковский и Слободской районы Харькова.
По предварительной информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате атаки вражеских дронов ранены 6 человек.
Попадания зафиксированы в Слободском и Салтовском районах города. На Салтовке в результате удара БпЛА вспыхнул частный дом.
По состоянию на 23:00 количество пострадавших выросло до 14. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Олег Синегубов сообщил, что острую реакцию на стресс также испытала 5-летняя девочка.
По информации Игоря Терехова, пострадавших уже 15 человек. Есть информация об ударе вражеского БПЛА по многоэтажке в Слободском районе.
Напомним, враг увеличивает присутствие на Харьковщине. Но угроза окружения значительно больше для Купянска, чем для областного центра.