Вражеские дроны атакуют Харьков: в городе раздаются взрывы, есть пострадавшие

Харьков под ударом вражеских дронов-камикадзе / © ТСН.ua

Реклама

Вечером вторника, 29 апреля, враг атаковал Харьков ударными дронами. В городе были слышны взрывы.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«Будьте осторожны — Харьков под атакой вражеских БПЛА. В городе раздаются взрывы, под ударами Шевченковский и Слободской районы Харькова.

Реклама

По предварительной информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате атаки вражеских дронов ранены 6 человек.

Попадания зафиксированы в Слободском и Салтовском районах города. На Салтовке в результате удара БпЛА вспыхнул частный дом.

По состоянию на 23:00 количество пострадавших выросло до 14. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Олег Синегубов сообщил, что острую реакцию на стресс также испытала 5-летняя девочка.

По информации Игоря Терехова, пострадавших уже 15 человек. Есть информация об ударе вражеского БПЛА по многоэтажке в Слободском районе.

Напомним, враг увеличивает присутствие на Харьковщине. Но угроза окружения значительно больше для Купянска, чем для областного центра.