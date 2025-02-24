Как проверить масло на натуральность: пять способов, которые придут на помощь

В магазинах часто можно встретить сливочное масло, которое на самом деле не натуральное, но стоит как настоящее. Вот несколько полезных методов, которые помогут вам проверить этот продукт.

При покупке сливочного масла многие задаются вопросом, является ли оно натуральным. Вот пять простых методов, которые помогут определить это.

Первый способ – нагреть сковороду и положить на нее масло. Если оно натуральное, то быстро растает, а вот спрэд начнет "стрелять" и пениться. Это происходит из-за разной структуры и состава продуктов: натуральное масло содержит больше молочных жиров, а спред — воду и растительные жиры.