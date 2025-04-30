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- Украина
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Взрывы в Днепре: что известно о последствиях атаки
После атаки по городу есть погибший и раненые. Защитники неба работали без остановки.
Российская армия вечером вторника, 29 апреля, запустила по территории Украины группы ударных беспилотников. Под ударом находился и город Днепр.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
«Сложная ночь для Днепра. Враг нанес массированную шахедную атаку по городу. Погиб 53-летний мужчина. 78-летний местный житель получил ранение. Больше разрушений в частном секторе. В частях областного центра вспыхнули пожары. Спасатели их уже укротили», — написал он.
Один дом местных уничтожен, еще несколько — разбиты. Повреждено и предприятие. Также повреждены бюро ритуальных услуг и легковушка.
«Защитники неба работали без остановки. В результате уничтожили над областью 9 БпЛА», — добавил он.
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