ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
1 хв

Втрати РФ у війні проти України перевалили за 950 тисяч осіб

Окупанти також втрачають чимало техніки на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

ЗСУ за добу ліквідували ще 1100 російських загарбників. Також українські захисники знищили 11 артсистем та 1 РСЗВ противника.

Про це 30 квітня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24 лютого 2022 року до 30 квітня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 951 960 (+1100) осіб ліквідовано

  • танків — 10 729 (+1)

  • бойових броньованих машин — 22 353 (+1)

  • артилерійських систем — 27 091 (+11)

  • РСЗВ — 1 374 (+1)

  • засоби ППО — 1 146

  • літаків — 370

  • гелікоптерів — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34 289 (+112)

  • крилатих ракет — 3 196

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 46 611 (+179)

  • спеціальної техніки — 3 869 (+9)

Як повідомляла розвідка Британії, РФ вербує іноземних найманців для війни проти України. Найчастіше воювати за Росію долучаються громадяни Південної та Східної Азії.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie