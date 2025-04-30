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- Війна
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Втрати РФ у війні проти України перевалили за 950 тисяч осіб
Окупанти також втрачають чимало техніки на фронті.
ЗСУ за добу ліквідували ще 1100 російських загарбників. Також українські захисники знищили 11 артсистем та 1 РСЗВ противника.
Про це 30 квітня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24 лютого 2022 року до 30 квітня 2025 року орієнтовно склали:
особового складу — близько 951 960 (+1100) осіб ліквідовано
танків — 10 729 (+1)
бойових броньованих машин — 22 353 (+1)
артилерійських систем — 27 091 (+11)
РСЗВ — 1 374 (+1)
засоби ППО — 1 146
літаків — 370
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34 289 (+112)
крилатих ракет — 3 196
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 46 611 (+179)
спеціальної техніки — 3 869 (+9)
Як повідомляла розвідка Британії, РФ вербує іноземних найманців для війни проти України. Найчастіше воювати за Росію долучаються громадяни Південної та Східної Азії.