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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано

Знищено багато ворожої техніки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Станом на 29 квітня 2025-го знищено майже 951 тис. солдатів РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 29 квітня ЗСУ знищили 950 860 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1060 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 950 860 (+1060) осіб,

  • танків ‒ 10728 (+5) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22352 (+14) од,

  • артилерійських систем – 27080 (+42) од,

  • РСЗВ – 1373 (+0) од,

  • засоби ППО ‒ 1146 (+1) од,

  • літаків – 370 (+0) од,

  • гелікоптерів – 335 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34177 (+94),

  • крилаті ракети ‒ 3196 (+0),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46432 (+140) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3860 (+0).

Як повідомлялося, Повітряні сили втратили винищувач Су-27 під час відбиття атаки. Винищувач Су-27 був втрачений під час виконання бойового завдання. Деталі інциденту розслідує комісія.

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