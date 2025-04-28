Якою буде погода в Україні 29 квітня: прогноз синоптикині

Погода навесні / © Unsplash

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У вівторок, 29-го квітня, в Україні переважатиме суха погода. Буде сонячно.

Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.

Лише ввечері атмосферний фронт із північного сходу зумовить невеликий дощ на Чернігівщині та Сумщині.

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“Температура повітря найближчої ночі очікується в межах +2+8 градусів, заморозки ще ймовірні на Лівобережжі України”, — йдеться у повідомленні.

Впродовж дня вівторка вже відчутно потеплішає, очікується +15+19 градусів.

Вітер західний, північно-західний, на півночі, заході та в центральній частині часом рвучкий, сильний.

У Києві 29-го квітня опадів не очікується. Вночі +4+6 градусів, завтра вдень можна нарешті трохи погрітися на вулиці, повітря прогріється до +18 градусів.

“Заморозки на тижні відступатимуть, вдень стане тепліше, проте поки що нещодавніх +27 не буде. За дощами будемо стежити разом”, — каже Діденко.

Раніше стало відомо, що синоптики зробили прогноз погоди на новий робочий тиждень 28 квітня — 4 травня. Температура на градуснику потроху підійматиметься, але до ідеалу далеко.