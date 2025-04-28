ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Якою буде погода в Україні 29 квітня: прогноз синоптикині

Можна очікувати певного потепління.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода навесні

Погода навесні / © Unsplash

У вівторок, 29-го квітня, в Україні переважатиме суха погода. Буде сонячно.

Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.

Лише ввечері атмосферний фронт із північного сходу зумовить невеликий дощ на Чернігівщині та Сумщині.

“Температура повітря найближчої ночі очікується в межах +2+8 градусів, заморозки ще ймовірні на Лівобережжі України”, — йдеться у повідомленні.

Впродовж дня вівторка вже відчутно потеплішає, очікується +15+19 градусів.

Вітер західний, північно-західний, на півночі, заході та в центральній частині часом рвучкий, сильний.

У Києві 29-го квітня опадів не очікується. Вночі +4+6 градусів, завтра вдень можна нарешті трохи погрітися на вулиці, повітря прогріється до +18 градусів.

“Заморозки на тижні відступатимуть, вдень стане тепліше, проте поки що нещодавніх +27 не буде. За дощами будемо стежити разом”, — каже Діденко.

Раніше стало відомо, що синоптики зробили прогноз погоди на новий робочий тиждень 28 квітня — 4 травня. Температура на градуснику потроху підійматиметься, але до ідеалу далеко.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie