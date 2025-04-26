- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 33
- Час на прочитання
- 1 хв
Синоптикиня здивувала українців прогнозом погоди на Провідну неділю
Провідна неділя буде морозною — синоптики попереджають про температуру +1…+3°C вночі.
У неділю, 27 квітня, в Україні переважатиме сонячна, але холодна погода. Невеликі дощі можливі лише на сході та північному сході.
Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.
За прогнозом синоптикині температура вдень не підніметься вище +10…+16°C, а вночі на більшій території країни очікуються заморозки на ґрунті. На сході та північному сході можливі невеликі дощі. У Києві день буде ясним, але прохолодним: вдень +10…+12°C, вночі — лише +1…+3°C.
«Одягайтеся тепло, адже завтра вже вранці багато українців відвідуватимуть цвинтарі, поминаючи рідних та близьких, а часом і незнайомих людей, які потребують нашої молитви та памʼяті», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в низці областей оголошено І рівень небезпеки.