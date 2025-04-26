Синоптикиня здивувала українців прогнозом погоди на Провідну неділю

Прогноз погоди на 27 квітня / © pixabay.com

Реклама

У неділю, 27 квітня, в Україні переважатиме сонячна, але холодна погода. Невеликі дощі можливі лише на сході та північному сході.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

За прогнозом синоптикині температура вдень не підніметься вище +10…+16°C, а вночі на більшій території країни очікуються заморозки на ґрунті. На сході та північному сході можливі невеликі дощі. У Києві день буде ясним, але прохолодним: вдень +10…+12°C, вночі — лише +1…+3°C.

Реклама

«Одягайтеся тепло, адже завтра вже вранці багато українців відвідуватимуть цвинтарі, поминаючи рідних та близьких, а часом і незнайомих людей, які потребують нашої молитви та памʼяті», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в низці областей оголошено І рівень небезпеки.