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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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33
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Синоптикиня здивувала українців прогнозом погоди на Провідну неділю

Провідна неділя буде морозною — синоптики попереджають про температуру +1…+3°C вночі.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Погода в Україні

Прогноз погоди на 27 квітня / © pixabay.com

У неділю, 27 квітня, в Україні переважатиме сонячна, але холодна погода. Невеликі дощі можливі лише на сході та північному сході.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

За прогнозом синоптикині температура вдень не підніметься вище +10…+16°C, а вночі на більшій території країни очікуються заморозки на ґрунті. На сході та північному сході можливі невеликі дощі. У Києві день буде ясним, але прохолодним: вдень +10…+12°C, вночі — лише +1…+3°C.

«Одягайтеся тепло, адже завтра вже вранці багато українців відвідуватимуть цвинтарі, поминаючи рідних та близьких, а часом і незнайомих людей, які потребують нашої молитви та памʼяті», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в низці областей оголошено І рівень небезпеки.

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