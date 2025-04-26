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- Украина
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Синоптик удивила украинцев прогнозом погоды на Проводное воскресенье
Проводное воскресенье будет морозным — синоптики предупреждают о температуре +1…+3°C ночью.
В воскресенье, 27 апреля, в Украине будет преобладать солнечная, но холодная погода. Небольшие дожди возможны только на востоке и северо-востоке.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По прогнозу синоптики, температура днем не поднимется выше +10…+16°C, а ночью на большей территории страны ожидаются заморозки на почве. На востоке и на северо-востоке возможны небольшие дожди. В Киеве день будет ясным, но прохладным: днем +10…+12°C, ночью — только +1…+3°C.
«Одевайтесь тепло, ведь завтра уже утром многие украинцы будут посещать кладбища, поминая родных и близких, а порой и незнакомых людей, нуждающихся в нашей молитве и памяти», — говорится в сообщении.
Напомним, в ряде областей объявлен I уровень опасности.