Синоптик удивила украинцев прогнозом погоды на Проводное воскресенье

Прогноз погоды на 27 апреля / © pixabay.com

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В воскресенье, 27 апреля, в Украине будет преобладать солнечная, но холодная погода. Небольшие дожди возможны только на востоке и северо-востоке.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу синоптики, температура днем не поднимется выше +10…+16°C, а ночью на большей территории страны ожидаются заморозки на почве. На востоке и на северо-востоке возможны небольшие дожди. В Киеве день будет ясным, но прохладным: днем +10…+12°C, ночью — только +1…+3°C.

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«Одевайтесь тепло, ведь завтра уже утром многие украинцы будут посещать кладбища, поминая родных и близких, а порой и незнакомых людей, нуждающихся в нашей молитве и памяти», — говорится в сообщении.

Напомним, в ряде областей объявлен I уровень опасности.