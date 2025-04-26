ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
33
Время на прочтение
1 мин

Синоптик удивила украинцев прогнозом погоды на Проводное воскресенье

Проводное воскресенье будет морозным — синоптики предупреждают о температуре +1…+3°C ночью.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Погода в Украине

Прогноз погоды на 27 апреля / © pixabay.com

В воскресенье, 27 апреля, в Украине будет преобладать солнечная, но холодная погода. Небольшие дожди возможны только на востоке и северо-востоке.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу синоптики, температура днем не поднимется выше +10…+16°C, а ночью на большей территории страны ожидаются заморозки на почве. На востоке и на северо-востоке возможны небольшие дожди. В Киеве день будет ясным, но прохладным: днем +10…+12°C, ночью — только +1…+3°C.

«Одевайтесь тепло, ведь завтра уже утром многие украинцы будут посещать кладбища, поминая родных и близких, а порой и незнакомых людей, нуждающихся в нашей молитве и памяти», — говорится в сообщении.

Напомним, в ряде областей объявлен I уровень опасности.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie