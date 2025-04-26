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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В ряде областей объявлен I уровень опасности: в чем причина

Укргидрометцентр предупреждает о грозах и ветре.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Погода ухудшится

Погода ухудшится / © Associated Press

В субботу, 26 апреля, в нескольких регионах Украины ожидаются грозы и шквальный ветер. Предупреждается об опасных погодных условиях — объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозам, днем грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду покроют южные, восточные и большинство центральных областей.

Под ударом стихии окажутся жители Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

Укргидрометцентр предостерегает, что подобные погодные условия могут создать трудности в работе энергетических систем, строительной отрасли и жилищно-коммунальных служб.

Напомним, ранее TSN.ua сообщали о том, что синоптики сделали для украинцев нелестный прогноз относительно ожидаемой погоды в Украине.

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