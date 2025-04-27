Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не здаються

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Зміст Телець Лев Скорпіон

Але існують обставини, які нам непідвладні, тож хочемо ми чи ні, та нам доводиться відмовлятися від того, що ми вже вважали своїм. Виняток із загального правила — ті, хто стоїть на своєму до останнього і досягає потрібного результату. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не здаються.

Телець

Тельці зазвичай довго наважуються на те, щоб взятися за серйозну роботу, та варто їм це зробити, зупинити їх — як асфальтоукладач під час руху — вже нікому не вдасться. Причому «розбіг» вони набирають повільно, але потім просто летять до поставленої мети.

Лев

Леви, які справедливо вважають себе головним знаком зодіакального кола і є — знову ж таки на їхній погляд — особами королівської крові, не можуть дозволити собі програти — в такому разі вони матимуть не найкращий вигляд в очах свого оточення, тож намагаються цього не допустити.

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Скорпіон

Скорпіони мають дивовижний характер, в якому поєднуються сила волі й завзятість, які допомагають їм не здаватися навіть у найскладніших життєвих або професійних обставинах. Водночас вони можуть здаватися легкими суперниками, проте вірити хибному враженню не варто.

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