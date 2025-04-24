Відвадите комарів: рослини, які потрібно посадити на ділянці

Які рослини відлякують комарів? / © Pexels

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У теплу пору року ніяк не обійтися без засобів від комарів. Давно відомо, що ці комахи не переносять аромати деяких квітів та рослин. Тому експерти радять висаджувати їх у себе біля будинку та в садку, щоб не страждати від укусів.

Які рослини відлякують комарів

Цитронела або лимонна трава (лемонграс). Цю багаторічну рослину можна виростити як у садку, так і на підвіконні. А її олію часто додають в різноманітні засоби від комарів.

Якщо ви хочете посіяти цитронелу з насіння, варто робити це у березні чи липні. А у вигляді розсади рослину можна висаджувати у відкритий ґрунт в кінці травня чи на початку червня.

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Перцева м’ята. Ця ароматна рослина однозначно потрапляє в перелік квітів, які варто посадити для відлякування комарів. Пізніше її листочки можна перетворити на смачний чай або міцну настоянку. І протягом всього літа вона буде розповсюджувати сильний запах.

Перцеву м’яту сіють в квітні чи на початку серпня. В розсаду у відкритий ґрунт можна садити в другій половині травня.

Лаванда. Напевно, саме цієї квітки комарі бояться найбільше. Виросити її на ділянці зовсім просто, якщо ви купите вже готові кущі. В такому вигляді рослину можна висаджувати у відкритий ґрунт з травня по жовтень.

Базилік. Якщо поставити горщик з базиліком на обідній стіл, комарі жодного разу не потурбують вас своїм дзижчанням. Сильний запах цієї рослини чудово відлякує кровопивць. А ще за допомогою листя базиліку можна зняти свербіж, що з’являється після укусів комарів. Для цього їх злегка розтирають у долоні і прикладають до місця укуса.

Оптимальним часом для висівання базиліка вважають березень-квітень. А у відкритий ґрунт рослину висаджують на початку травня.

Меліса. Ця рослина не лише знижує тиск і покращує обмін речовин, але й здатна відлякати комарів від вашої ділянки. До листочків меліси комахи не підлітають, тому що не витримують сильного запаху її ефірної олії.

У відкритий ґрунт мелісу можна сіяти вже наприкінці травня.

Розмарин. Ще одна кулінарна пряність, яка відлякує комарів. Не обов’язково розтирати листя, щоб квітка випустила свій аромат. Достатньо всього лише злегка поворушити кущик.

Сіять розмарин в кінці лютого — початку березня, а у відкритий ґрунт його можна висаджувати з середини і до кінця травня.

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