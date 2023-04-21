Розсада буде товстенькою і не витягуватиметься: секрети городників

Щоб виростити рослину з міцним стеблом, потрібно знати, чим поливати розсаду, щоб не витягувалася. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви вирощуєте розсаду вдома за недостатнього освітлення, високої температури повітря і низької вологості, можете стикнутися з тим, що рослини виростуть кволими, надто сильно витягнуться на тонких ніжках.

Впоратися з цією проблемою допоможуть засоби-ретарданти. Це спеціальні препарати, які допомагають врегулювати ріст розсади. Якщо поливати ними рослини, останні точно не будуть надто швидко рости вгору. Тобто їхні стебло та коренева система будуть краще розвиватися.

Ретарданти також допомагають зменшити ризик розвитку захворювання у рослини, що зможе збільшити врожайність на 20-30%.

Чим поливати розсаду, щоб не витягувалася і була міцною

Для квіткових, ягідних та овочевих рослин фахівці радять використовувати засіб під назвою "Атлет". Перед тим, як застосовувати препарат, обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Тут дуже важливо розводити за схемою.

Варто звернути увагу, що на кожну рослину потрібно вилити певну кількість отриманого розчину. Точність тут надзвичайно важлива. Наприклад, якщо розсада росте в ящику об'ємом 500 мл, на кожне стебло потрібно додати 100 мл розведеного препарату. А якщо ящик має 250-300 мл об'єму, тоді на одне стебло вистачить 60 мл розчину.

Існують і певні тонкощі, про які потрібно знати перед тим, як поливати розсаду, щоб не витягувалася. Як тільки обробите рослини ретардантом, потрібно створити для них оптимальні умови — не залишати там, де надто сонячно, щоб не було опіків, стежте за температурою повітря (не вище 18-20 градусів).

Ретардантом розсаду обробляють кілька разів з перервою в 5-8 днів. Вперше рослини поливають лише тоді, коли з'явиться 3-4 справжні листочки.

Після оброблення не забувайте 2-3 рази на день обприскувати розсаду звичайною водою.

Як запобігти витягуванню розсади — народні методи

Якщо хімії ви не довіряєте, можете самі приготувати ретардант. Для цього вам знадобляться нашатирний спирт (в ньому міститься азот, який потрібен рослинам) і вода.

Як правильно приготувати препарат? Візьміть 10 л води і додайте 1 чайну ложку нашатирного спирту. Змішайте. Після цього розчин вливається під корінь розсади. Але робити це потрібно дуже акуратно, щоб не пошкодити стебло.

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