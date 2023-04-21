Рассада будет толстенькой и не будет вытягиваться: секреты огородников

Чтобы вырастить растение с крепким стеблем, нужно знать, чем поливать рассаду, чтобы не вытягивалось. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Если вы выращиваете рассаду дома при недостаточном освещении, высокой температуре воздуха и низкой влажности, можете столкнуться с тем, что растения вырастут хилыми, слишком сильно вытянутся на тонких ножках.

Справиться с этой проблемой помогут средства-ретарданты. Это специальные препараты, помогающие урегулировать рост рассады. Если поливать ими растения, последние точно не будут слишком быстро расти вверх. То есть их стебель и корневая система будут лучше развиваться.

Ретарданты также помогают снизить риск развития заболевания у растения, что сможет увеличить урожайность на 20-30%.

Чем поливать рассаду, чтобы не вытягивалась и была крепкой

Для цветочных, ягодных и овощных растений специалисты советуют использовать средство под названием "Атлет". Перед тем как применять препарат, обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Здесь очень важно разводить по схеме.

Следует обратить внимание, что на каждое растение следует вылить определенное количество полученного раствора. Точность здесь очень важна. К примеру, если рассада растет в ящике объемом 500 мл, на каждый стебель нужно добавить 100 мл разведенного препарата. Если ящик имеет 250-300 мл объема, тогда на один стебель хватит 60 мл раствора.

Есть и определенные тонкости, о которых необходимо знать перед тем, как поливать рассаду, чтоб не вытягивалась. Как только обработаете растения ретардантом, нужно создать для них оптимальные условия – не оставлять там, где слишком солнечно, чтобы не было ожогов, следите за температурой воздуха (не выше 18-20 градусов).

Ретардантом рассаду возделывают несколько раз с перерывом в 5-8 дней. Впервые растения поливают только тогда, когда появится 3-4 настоящих листика.

После обработки не забывайте 2-3 раза в день опрыскивать рассаду обычной водой.

Как предотвратить вытягивание рассады — народные методы

Если вы не доверяете химии, можете сами приготовить ретардант. Для этого вам понадобятся нашатырный спирт (в нем содержится азот, который необходим растениям) и вода.

Как правильно приготовить препарат? Возьмите 10 л воды и добавьте 1 чайную ложку нашатырного спирта. Смешайте. После этого раствор вливается под корень рассады. Но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить стебель.

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