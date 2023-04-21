Кофе на огороде: зачем опытные дачники используют этот популярный напиток

Натуральный кофе имеет сбалансированный и богатый состав, поэтому он благоприятно влияет на растения. Она может использоваться как удобрение для растений. Также его используют и в других целях. В каких именно читайте в материале ТСН.ua.

Кофе может стать отличным средством для подкормки растений на огороде, а также защитит ваши насаждения от вредителей.

Защита от муравьев и улиток

Часто с этими вредителями на участке бывает достаточно тяжело справиться. Но с помощью обыкновенного кофе проблему можно быстро решить.

Что делать? Просто выложите кофейную гущу (остатки, которые остаются после того, как вы выпили напиток) в местах, где чаще всего встречаются муравьи или улитки. Вскоре эти вредители забудут дорогу к вашему участку.

Подкормка цветов

Кофейная гуща как удобрение может использоваться для вазонов или садовых цветов, которые любят кислую почву. Можете даже просто подсыпать кофе в землю, а можно обогатить его состав, смешав с другими добавками.

Лучше всего сочетать кофе с известью, листьями.

Для богатого урожая моркови

Натуральный кофе можно использовать и в случае, если вы хотите повысить урожайность моркови. Для этого специалисты советуют смешать материал для высадки с кофе и отправить его в грунт. Лучше всего использовать молотый кофе.

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