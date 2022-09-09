Как и для чего используют шелуху лука на огороде

Чтобы получить хороший урожай ягод, фруктов и овощей, недостаточно просто высадить в саду или на огороде растения или кусты. Нужно также постоянно ухаживать за ними и подкармливать. Прекрасное удобрение выходит из луковой шелухи. Как его приготовить и когда применять — читайте в материале ТСН.ua.

Лузги лука многие просто выбрасывают в помойку. Но из него можно приготовить полезный настой, богатый минеральными солями, каротином, фитонцидами, различными витаминами и другими полезными веществами. Такое натуральное удобрение из луковой шелухи точно понравится вашим растениям. Да еще вредители будут держаться от культур подальше, ведь им не нравится запах отвара.

Удобрение из луковой шелухи: преимущества

Прежде всего, оно отличается богатым витаминным составом, а еще в нем содержится никотиновая кислота, которая оказывает положительное влияние на развитие и рост растений, помогает им увеличивать корневую систему.

Также удобрение из луковой шелухи имеет следующие преимущества:

в нем присутствуют фитонциды – они губительно действуют на бактерии, останавливают распространение и развитие грибков;

в этой подкормке есть бор – без него не могут полноценно развиваться яблони, земляника и томаты;

в его состав входят практически все витамины группы В – с их помощью культуры быстрее и лучше наращивают зеленую массу.

Как готовить

Прежде всего, нужно обратить внимание, что любые удобрения из луковой шелухи нельзя долго хранить, ведь они быстро портятся и теряют свои полезные свойства.

Использовать подкормку на основе луковой шелухи для огорода можно для всех сельскохозяйственных культур. Особенно полезно оно для томатов, огурцов, клубники, ягодных кустарников, плодовых деревьев, цветов.

Удобрение из луковой шелухи для томатов и огурцов

Подкормку в жидкой форме можно использовать не только для поливки под корень, но и для опрыскивания листьев.

В ведро нужно насыпать 30 г луковой шелухи и залить 5 литрами теплой кипяченой воды, тщательно перемешать, накрыть крышкой и оставить на 5 дней, убрав в темное место.

Когда настой будет готов, его нужно процедить. Применяют такое удобрение из луковой шелухи для корневой поливки и опрыскивания не чаще, чем один раз в 10 дней. Делать это лучше в пасмурные дни или после заката.

Также для томатов и огурцов готовят настой на основе луковой шелухи и березового пепла. В емкость насыпают 60 г золы и 120 г луковой шелухи, добавляют 1,2 л кипятка, тщательно перемешивают. Смесь покрывают крышкой и оставляют в темном месте на 3 дня. Затем процеживают, добавляют 3 л воды и используют в качестве подкормки для взрослых растений и саженцев.

Удобрение из луковой шелухи для клубники

Лузга лука приносит немалую пользу кустикам клубники, ведь оно помогает им получить все те полезные вещества, которые нужны для развития и защиты от паразитов.

Возьмите 120 г луковой шелухи, залейте 2,6 л кипятка. Уберите в темное место на 3 дня. Когда удобрение настоится, его нужно обязательно процедить. Используйте для поливки под корень и опрыскивание.

Такое же удобрение из луковой шелухи прекрасно подходит для плодовых деревьев и ягодных кустарников.