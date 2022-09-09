Як і для чого використовують лушпиння цибулі на городі

Щоб отримати гарний врожай ягід, фруктів та городини недостатньо просто висадити в саду чи на городі рослини чи кущі. Потрібно також постійно доглядати за ними та підживлювати. Чудове добриво виходить з лушпиння цибулі. Як саме його приготувати і коли застосовувати - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Лушпиння цибулі багато хто просто викидає у смітник. Але з нього можна приготувати корисний настій, який буде багатий мінеральними солями, каротином, фітонцидами, різними вітамінами та іншими корисними речовинами. Таке натуральне добриво з лушпиння цибулі точно сподобається вашим рослинам. Та ще й шкідники будуть триматися від культур подалі, адже їм не подобається запах відвару.

Добриво з лушпиння цибулі: переваги

Насамперед, воно відрізняється багатим вітамінним складом, а ще в ньому міститься нікотинова кислота, яка позитивно впливає на розвиток та ріст рослин, допомагає їм збільшувати кореневу систему.

Також добриво з лушпиння цибулі має такі переваги:

в ньому присутні фітонциди - вони згубно діють на бактерії, зупиняють поширенні і розвиток грибків;

в цьому підживленні є бор - без нього не можуть повноцінно розвиватися яблуні, суниці і томати;

до його складу входять практично всі вітаміни групи В - з їхньою допомогою культури швидше та краще нарощують зелену масу.

Як готувати

Насамперед, потрібно звернути увагу, що будь-які добрива з лушпиння цибулі не можна довго зберігати, адже вони швидко псуються та втрачають свої корисні властивості.

Використовувати підживлення на основі лушпиння цибулі для городу можна для всіх сільськогосподарських культур. Особливо корисне воно для томатів, огірків, полуниці, ягідних чагарників, плодових дерев, квітів.

Добриво з лушпиння цибулі для томатів та огірків

Підживлення в рідкій формі можна використовувати не лише для поливання під корінь, але й для обприскування листя.

У відро потрібно насипати 30 г лушпиння цибулі і залити 5 літрами теплої кип'яченої води, ретельно перемішати, накрити кришкою та залишити на 5 днів, прибравши у темне місце.

Коли настій буде готовий, його необхідно процідити. Застосовують таке добриво з лушпиння цибулі для кореневого поливання та обприскування не частіше, ніж один раз на 10 днів. Робити це краще в похмурі дні або після заходу сонця.

Також для томатів та огірків готують настій на основі лушпиння цибулі і березового попелу. В ємність насипають 60 г попелу і 120 г лушпиння цибулі, додають 1,2 л окропу, ретельно перемішують. Суміш накривають кришкою та залишають в темному місці на 3 дні. Потім проціжують, додають 3 л води та використовують як підживлення для дорослих рослин і саджанців.

Добриво з лушпиння цибулі для полуниці

Лушпиння цибулі приносить неабияку користь кущикам полуниці, адже воно допомагає їм отримати всі ті корисні речовини, які потрібні для розвитку та захисту від паразитів.

Візьміть 120 г лушпиння цибулі, залийте 2,6 л окропу. Приберіть в темне місце на 3 дні. Коли добриво настоїться, його потрібно обов'язково процідити. Використовуйте для поливання під корінь та обприскування.

Таке ж добриво з лушпиння цибулі чудово підходить для плодових дерев і ягідних чагарників.