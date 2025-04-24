Україну охопила повітряна тривога: озвучена причина

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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У ніч проти 24 квітня 2025 року в усіх областях України була оголошена повітряна тривога.

Про це інформують моніторингові канали.

Вона оголошена через польоти ворожих дронів, а також подекуди превентивно через запуск російських ракет “Калібр”.

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Тому не нехтуйте особистою безпекою та перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше росіяни підняли у небо кілька Ту-95МС: названо час підльоту можливих ракет.