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- Укрaїнa
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Україну охопила повітряна тривога: озвучена причина
Сирени пролунали в усіх куточках України.
У ніч проти 24 квітня 2025 року в усіх областях України була оголошена повітряна тривога.
Про це інформують моніторингові канали.
Вона оголошена через польоти ворожих дронів, а також подекуди превентивно через запуск російських ракет “Калібр”.
Тому не нехтуйте особистою безпекою та перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, що раніше росіяни підняли у небо кілька Ту-95МС: названо час підльоту можливих ракет.