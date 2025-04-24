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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
784
Час на прочитання
1 хв

Україну охопила повітряна тривога: озвучена причина

Сирени пролунали в усіх куточках України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У ніч проти 24 квітня 2025 року в усіх областях України була оголошена повітряна тривога.

Про це інформують моніторингові канали.

Вона оголошена через польоти ворожих дронів, а також подекуди превентивно через запуск російських ракет “Калібр”.

Тому не нехтуйте особистою безпекою та перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше росіяни підняли у небо кілька Ту-95МС: названо час підльоту можливих ракет.

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