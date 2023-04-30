Отвадите комаров: растения, которые нужно посадить на участке

Некоторые растения и цветы помогают отпугнуть комаров от участка. Поэтому их следует сажать вблизи окон и сада. Какие цветы выбрать — читайте в материале ТСН.ua.

В теплое время года никак не обойтись без средств от комаров. Давно известно, что насекомые не переносят ароматы некоторых цветов и растений. Поэтому эксперты советуют высаживать их у себя у дома и в садике, чтобы не страдать от укусов.

Какие растения отпугивают комаров

Цитронелла или лимонная трава (лемонграсс). Это многолетнее растение можно вырастить как в садике, так и на подоконнике. А его масло часто добавляют в разные средства от комаров.

Если вы хотите посеять лимон из семян, стоит делать это в марте или июле. А в виде рассады растение можно высаживать в открытую почву в конце мая или начале июня.

Перечная мята. Это ароматное растение однозначно попадает в список цветов, которые следует посадить для отпугивания комаров. Позже ее листики можно превратить в вкусный чай или крепкую настойку. И в течение всего лета она будет распространять сильнейший запах.

Перечную мяту сеют в апреле или начале августа. В рассаду в открытую почву можно сажать во второй половине мая.

Лаванда. Наверное, именно этого цветка комары боятся больше всего. Вырастить ее на участке совсем просто, если вы купите уже готовые кусты. В таком виде растение можно высаживать в открытую почву с мая по октябрь.

Базилик. Если поставить горшок с базиликом на обеденный стол, комары ни разу не побеспокоят вас своим жужжанием. Сильный запах этого растения прекрасно отпугивает кровопийц. А еще с помощью листьев базилика можно снять зуд, появляющийся после укусов комаров. Для этого их слегка растирают в ладони и прикладывают к месту укуса.

Оптимальным временем для высева базилика считают март-апрель. А в открытую почву растение высаживают в начале мая.

Мелисса. Это растение не только снижает давление и улучшает обмен веществ, но и способно отпугнуть комаров от вашего участка. К листьям мелиссы насекомые не подлетают, потому что не выдерживают сильный запах ее эфирного масла.

В открытую почву мелиссу можно сеять уже в конце мая.

Розмарин. Еще одна кулинарная пряность, отпугивающая комаров. Не обязательно растирать листья, чтобы цветок выпустил свой аромат. Достаточно всего лишь слегка пошевелить кустик.

Сеять розмарин в конце февраля – начале марта, а в открытую почву его можно высаживать с середины и до конца мая.

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