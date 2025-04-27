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В Днепре ночью раздались взрывы
Город под атакой вражеских БПЛА.
В Днепре в ночь на 27 апреля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Суспильного.
«В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного», — пишет издание.
Перед взрывами в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
Мониторинговые каналы сообщали, что в сторону города направлялись четыре беспилотника.
Ранее сообщалось, что в Кропивницком в результате атаки вражеских ударных беспилотников были разбиты складские помещения.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 27 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.