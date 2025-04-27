ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
151
Время на прочтение
1 мин

В Днепре ночью раздались взрывы

Город под атакой вражеских БПЛА.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
В Днепре раздались взрывы

В Днепре раздались взрывы / © Associated Press

В Днепре в ночь на 27 апреля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Суспильного.

«В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного», — пишет издание.

Перед взрывами в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Мониторинговые каналы сообщали, что в сторону города направлялись четыре беспилотника.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком в результате атаки вражеских ударных беспилотников были разбиты складские помещения.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 27 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie