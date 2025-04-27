В Днепре ночью раздались взрывы

В Днепре раздались взрывы / © Associated Press

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В Днепре в ночь на 27 апреля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Суспильного.

«В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного», — пишет издание.

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Перед взрывами в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Мониторинговые каналы сообщали, что в сторону города направлялись четыре беспилотника.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком в результате атаки вражеских ударных беспилотников были разбиты складские помещения.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 27 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.