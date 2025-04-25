Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по заводу “Шахедов” в глубоком тылу РФ

Реклама

Стратегический объект в Елабуге, известный производством ударных дронов типа “Шахед-136” (“Герань-2”), стал целью украинских беспилотников. По официальной информации Сил беспилотных систем ВСУ, предприятие с производственной мощностью около 300 БПЛА в сутки расположено в Елабужском районе Республики Татарстан, на расстоянии 1054 км от государственной границы Украины.

Во многих сообщениях СМИ ссылались на комментарий главы украинского Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, который подтвердил, что в Елабуге, “где россияне производят шахеды/герани и разные обманки, где они нарастили производство, что-то громко, и что-то местами успешно”. Отдельные медиа намекали на возможное участие в операции подразделений СБУ и ГУР МО.

Однако в официальном телеграм-канале Сил беспилотных систем Вооружённых Сил Украины было подтверждено их непосредственное участие в операции:

Реклама

“Подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по мощностям по производству ударных БПЛА (“Shahed 136”, “Geran 2” и др.)”

Стратегическое значение результатов удара

Несмотря на пропагандистские заявления РФ об эффективности ПВО, кадры из местных телеграм-каналов показывают многочисленные неудачные попытки перехвата украинских дронов. По данным телеграм-канала “Николаевский Ванёк”, по заводу было выпущено “6 хороших самолётиков с 250 кг доброты + дополнительной начинкой доброты. Задание и траектория были нестандартными”. По этим же данным, россиянам удалось сбить только один беспилотник, а остальные пять дронов успешно поразили цель.

Зафиксированы повреждения цеха финальной сборки БПЛА, что значительно повлияет на производственные мощности завода.

Удар по заводу в Елабуге имеет чрезвычайное стратегическое значение. По данным Центра противодействия дезинформации, на заводе в 2024 году было произведено более 6000 “Шахедов” и тысячи дронов-приманок. На 2025 год россияне планировали увеличить производство до 8–10 тысяч ударных дронов и 15 тысяч дронов-обманок ежегодно.

Массированные удары по глубокой военной инфраструктуре врага, которые наносят подразделения СБС ВСУ, имеют огромное значение для формирования панических настроений среди населения и военных РФ, демонстрируя, что российским захватчикам негде спрятаться от украинского возмездия.

Растущая мить СБС ВСУ

На фоне масштабных глубоких ударов по военной инфраструктуре, 412-й полк Nemesis в составе Сил беспилотных систем ВСУ недавно продемонстрировал впечатляющие результаты всего за год существования:

Более 10 000 боевых вылетов

Более 1000 вылетов аэроразведки

Уничтожено более 1000 целей

Поражено более 5500 целей

Размещено более 2000 мин

Среди приоритетных целей 412 полка Nemesis — вражеские танки (уничтожено 105), системы ПВО (37), РСЗО (23), артиллерийские установки (2188), транспорт и другие средства логистики (более 750 целей).

И это — достижения лишь одного из многих подразделений, входящих в состав Сил беспилотных систем ВСУ. СБС продолжают наращивать свою мощь, демонстрируя способность поражать важнейшие стратегические объекты противника даже на значительном расстоянии от границы. Успешная операция по поражению завода “Шахедов” в Елабуге — яркое свидетельство растущих возможностей украинских беспилотных систем и подтверждение того, что врагу не будет где спрятаться.