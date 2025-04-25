Когда закончится война в Украине – новый прогноз МВФ

Война в Украине / © ТСН.ua

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Новый прогноз развития экономики Украины в Международном валютном фонде (МВФ) основывают на базовом сценарии, согласно которому война закончится до конца 2025 года.

Об этом говорится в апрельском отчете World Economic Outlook.

В МВФ прогнозируют рост населения Украины в 2025 году до 32,9 млн человек, поскольку завершение войны будет способствовать частичному возвращению беженцев домой.

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В 2026 году численность украинцев может возрасти до 33,4 млн, а с 2027 по 2029 – стабилизироваться на уровне 34 миллиона. В 2030 году ожидается понижение численности населения до 33,9 млн.

Также МВФ прогнозирует падение уровня безработицы в Украине в связи с окончанием войны. В 2025 году его уровень еще составит 11,5%, а в следующем 2026 году он снизится до 10,1%. 2029 падение безработицы остановится на показателе 8,5%.

МФВ также прогнозирует существенный рост ВВП, который в 2025 году может составить более 200 миллиардов долларов, а в 2030 году – почти 284 миллиарда долларов.

Ранее эксперты Международного валютного фонда прогнозировали, что война России против Украины может завершиться в последние месяцы 2025 года.