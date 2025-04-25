Трамп сделал уточнение о дедлайне для мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет определенной даты для заключения соглашения по урегулированию войны в Украине.

Об этом он сказал во время общения с журналистами перед вылетом на похороны Папы Римского Франциска в пятницу, 25 апреля.

«Нет крайнего срока. Я просто хочу сделать это [договориться о мире в Украине] как можно быстрее», - сказал Трамп.

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Американский спецпосланник также сообщил о встрече своего спецпосланника Стива Виткоффа с президентом государства-агрессорки Владимиром Путиным, которая сегодня проходит в Москве.

Трамп заявил, что Виткофф обсуждает с Путиным не только войну в Украине, которую американский президент хочет завершить, чтобы в ней не погибали российские и украинские солдаты, но и торговое соглашение, в том числе вопросы тарифов.

Напомним, ранее Трамп призвал Россию и Украину «сесть за стол переговоров» и сообщил, что имеет свой крайний срок для заключения мирного соглашения.