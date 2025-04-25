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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп зробив уточнення про дедлайн для мирної угоди

Американський президент запевнив, що прагне домогтися миру в Україні якнайскоріше.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього немає визначеної дати для укладення угоди про врегулювання війни в Україні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами перед вильотом на похорон Папи Римського Франциска у п’ятницю, 25 квітня.

«Немає крайнього терміну. Я просто хочу зробити це [домовитися про мир в Україні] якнайшвидше», — сказав Трамп.

Американський спецпосланець також повідомив про зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним, яка сьогодні відбувається у Москві.

Трамп заявив, що Віткофф обговорює з Путіним не тільки війну в Україні, яку американський президент хоче завершити, щоб у ній не гинули російські та українські солдати, але й торговельну угоду, зокрема питання тарифів.

Нагадаємо, раніше Трамп закликав Росію та Україну «сісти за стіл переговорів» і повідомив, що має власний крайній термін для укладення мирної угоди.

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