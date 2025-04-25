- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 199
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна досі не знає умов мирного плану Трампа — Politico
Politico повідомляє, що США не розкривають Києву умови майбутньої мирної угоди. Це викликає занепокоєння.
Українська влада досі не знає умов мирного плану від президента США Дональда Трампа, американці прямо не кажуть, чого хочуть.
Про це повідомляє Politico з посиланням на українського чиновника, ознайомленого з переговорами.
«Проблема в тому, що американці публічно щось заявляють і чинять тиск на Україну, але прямо не кажуть, чого саме хочуть», — сказав український посадовець.
За його словами, мета може полягати в тому, щоб «перекласти на Європу якомога більше відповідальності. У будь-якому разі очевидно, що Путіна це не переконує».
Співрозмовник видання такоє зазначив, що Трамп «поспішає і наполягає, тому що хоче укласти угоду до 100 днів перебування на посаді». Ця дата припадає на 29-30 квітня.
Водночас, чиновник визнав, що українцям все ще потрібні США, зокрема, їхня жорстка сила.
«На цьому етапі багато чого залежить від них, і досі важко компенсувати це з інших джерел», — сказало джерело.
Зауважимо, Трамп ще публічно не розкривав суть свого мирного плану щодо України після обіцянки зробити це цього тижня. Однак низка західних ЗМІ поінформувала про можливий зміст цього плану і те, чого вимагатимуть США від України заради завершення війни.