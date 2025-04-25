Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Українська влада досі не знає умов мирного плану від президента США Дональда Трампа, американці прямо не кажуть, чого хочуть.

Про це повідомляє Politico з посиланням на українського чиновника, ознайомленого з переговорами.

«Проблема в тому, що американці публічно щось заявляють і чинять тиск на Україну, але прямо не кажуть, чого саме хочуть», — сказав український посадовець.

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За його словами, мета може полягати в тому, щоб «перекласти на Європу якомога більше відповідальності. У будь-якому разі очевидно, що Путіна це не переконує».

Співрозмовник видання такоє зазначив, що Трамп «поспішає і наполягає, тому що хоче укласти угоду до 100 днів перебування на посаді». Ця дата припадає на 29-30 квітня.

Водночас, чиновник визнав, що українцям все ще потрібні США, зокрема, їхня жорстка сила.

«На цьому етапі багато чого залежить від них, і досі важко компенсувати це з інших джерел», — сказало джерело.

Зауважимо, Трамп ще публічно не розкривав суть свого мирного плану щодо України після обіцянки зробити це цього тижня. Однак низка західних ЗМІ поінформувала про можливий зміст цього плану і те, чого вимагатимуть США від України заради завершення війни.