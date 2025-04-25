Серіал "Злі духи" від 2+2 вийшов на Netflix

Серіал "Злі духи"

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24 квітня о 19:40 на телеканалі 2+2 відбулася довгоочікувана прем’єра чотирисерійного містичного детектива "Злі духи".

Окрім телетрансляції, всі епізоди доступні на Netflix. Генеральний продюсер телеканалу 2+2 Сергій Кизима ділиться, що таким чином українська культура стрімко ширитиметься на популярній платформі.

"Український контент, зокрема проєкти телеканалу 2+2, дедалі частіше з’являються на стримінгових сервісах, що свідчить про інтерес аудиторії до українських виробництв. Уже зовсім скоро серіал "Злі духи" буде доступний на Netflix. Ми маємо привертати увагу до України та просувати український продукт, адже успішні кейси надихають молодих режисерів, сценаристів і акторів творити саме тут. Ми впевнені, що серіал знайде відгук у глядачів", — каже Сергій Кизима.

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Серіал "Злі духи"

Серіал "Злі духи"

Зазначимо, у центрі сюжету — київський слідчий Маркіян (Олександр Яцентюк), який після поранення вирушає на реабілітацію до карпатського села Ясени, але замість відпочинку опиняється у вирі загадкових смертей, старих секретів і забутих ритуалів. Розплутувати клубок інтриг йому доводиться з місцевим слідчим Басюком (Олександр Ярема).

Головних героїв зіграли заслужений артист України Олександр Ярема та Олександр Яцентюк, знайомий глядачам 2+2 за серіалом "Холод". Також у стрічці знімалися Іван Залуський, Яна Ключник, Ісабель Меркулова, Дмитро Палєєв-Барманський, Наталія Корецька, Остап Ріпка, Дана Кузь, Олекса Городенко, Назар Ян Божик, Федір Смірнов та інші.