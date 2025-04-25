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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
97
Время на прочтение
1 мин

Сериал "Злые духи" от 2+2 вышел на Netflix

Предлагаем узнать, о чем именно сериал.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Сериал "Злые духи"

Сериал "Злые духи"

24 апреля в 19:40 на телеканале 2+2 состоялась долгожданная премьера четырехсерийного мистического детектива "Злые духи".

Помимо телетрансляции все эпизоды доступны на Netflix. Генеральный продюсер телеканала 2+2 Сергей Кизима делится, что таким образом украинская культура будет стремительно распространяться на популярной платформе.

"Украинский контент, в частности проекты телеканала 2+2, все чаще появляются на стриминговых сервисах, что свидетельствует об интересе аудитории к украинским производствам. Уже совсем скоро сериал "Злые духи" будет доступен на Netflix. Мы должны привлекать внимание Украины и продвигать украинский продукт, ведь успешные кейсы вдохновляют молодых режиссеров, сценаристов и актеров творить именно здесь. Мы уверены, что сериал найдет отклик у зрителей", — говорит Сергей Кизима.

Сериал "Злые духи"

Сериал "Злые духи"

Сериал "Злые духи"

Сериал "Злые духи"

Отметим, в центре сюжета — киевский следователь Маркиян (Александр Яцентюк), который после ранения отправляется на реабилитацию в карпатскую деревню Ясены, но вместо отдыха оказывается в водовороте загадочных смертей, старых секретов и забытых ритуалов. Распутывать клубок интриг ему приходится с местным следователем Басюком (Александр Ярема).

Главных героев сыграли заслуженный артист Украины Александр Ярема и Александр Яцентюк, знакомый зрителям 2+2 по сериалу "Холод". Также в ленте снимались Иван Залусский, Яна Ключник, Исабель Меркулова, Дмитрий Палеев-Барманский, Наталья Корецкая, Остап Репка, Дана Кузь, Олекса Городенко, Назар Ян Божик, Федор Смирнов и другие.

Дата публикации
Количество просмотров
97
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