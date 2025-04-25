Ракети КНДР "б’ють" не тільки по Україні: аналітик вказав на приховану вигоду

КДНР «відпрацьовує на Україні» ракетні тактики та модернізує свою зброю / © Associated Press

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Росія розширює співробітництво з Північною Кореєю, щоб отримати високоточні ракети та чинити тиск на США. Водночас співпраця з росіянами надає можливість КНДР модернізувати свою зброю та підготуватись до війни з Південною Кореєю.

Про це розповів військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі «КИЇВ24».

«Собівартість виробництва на території КНДР, вона в рази нижча внаслідок декількох факторів, зокрема [дешевої — ред.] робочої сили. Ну і плюс РФ таким чином масштабує театр бойових дій шляхом залучення третіх країн. Крім того, це дає можливість КНДР відпрацювати тактику завдавання ракетних ударів і відповідно модернізувати власний ракетний комплекс», — пояснив аналітик.

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Снєгирьов підкреслив, що співпраця з РФ надала можливість північнокорейцям значно поліпшити тактико-технічні характеристики своїх ракет. Він нагадав, що перші ракети КНДР, які російські окупанти запускали по Україні, могли відхилитись від цілі на пів кілометра. Зараз ця зброя, на жаль, стала набагато точнішою.

«Тобто говорити про те, що це була високоточна зброя — ну це з великим сарказмом. Тепер це серйозні засоби ураження. І подібний характер співпраці задовольняє як КНДР, так і відповідно Росію», — зазначив експерт.

За словами Дмитра Снєгирьова, розширення співпраці з КНДР дозволяє росіянам не тільки завдавати більше ракетних ударів по Україні, але й фактично здійснювати військово-політичний тиск на США. Йдеться про загрозу війни на Корейському півострові, яку Вашингтон не зможе залишити без уваги, адже Сеул на відміну від Києва є стратегічним військово-політичним партнером Сполучених Штатів поза блоком НАТО.

Нагадаємо, для атаки на Київ в ніч проти 24 квітня Росія використала північнокорейську балістичну ракету KN-23. Генерал Ігор Романенко зауважив, що ворог працює над покращенням точності влучання цих ракет.