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Посланець Трампа зустрівся з Путіним: його перші слова (відео)
Віткофф прибув до Москви та вже потис руку Путіну. Що він сказав — на відео.
Спецпосланець президента США Стів Віткофф розпочав у Москві зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це інформують кремлівські медіа.
Коли Віткоф зайшов до зали зустрічі, то з широкою усмішкою потис руку Путіну і сказав: «Такий радий вас бачити».
Російський диктатор привітав посланця президента США англійською мовою.
«Як ваші справи, пане президенте? — Добре, дякую. Як ваші?» — обмінялися люб’язностями Віткофф з Путіним.
Нагадаємо, 25 квітня спецпосланець президента США вкотре прибув до Росії для зустрічі з Путіним. Це вже четвертий візит Віткоффа до цієї країни у ролі посланця американського лідера.