Посланець Трампа зустрівся з Путіним: його перші слова (відео)

Стів Віткофф зустрівся Володимиром Путіним / © Associated Press

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Спецпосланець президента США Стів Віткофф розпочав у Москві зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це інформують кремлівські медіа.

Коли Віткоф зайшов до зали зустрічі, то з широкою усмішкою потис руку Путіну і сказав: «Такий радий вас бачити».

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Російський диктатор привітав посланця президента США англійською мовою.

«Як ваші справи, пане президенте? — Добре, дякую. Як ваші?» — обмінялися люб’язностями Віткофф з Путіним.

Дата публікації 15:34, 25.04.25 Кількість переглядів 16 Віткофф зустрівся з Путіним

Нагадаємо, 25 квітня спецпосланець президента США вкотре прибув до Росії для зустрічі з Путіним. Це вже четвертий візит Віткоффа до цієї країни у ролі посланця американського лідера.