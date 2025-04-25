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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Посланець Трампа зустрівся з Путіним: його перші слова (відео)

Віткофф прибув до Москви та вже потис руку Путіну. Що він сказав — на відео.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Стів Віткофф зустрівся Володимиром Путіним

Стів Віткофф зустрівся Володимиром Путіним / © Associated Press

Спецпосланець президента США Стів Віткофф розпочав у Москві зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це інформують кремлівські медіа.

Коли Віткоф зайшов до зали зустрічі, то з широкою усмішкою потис руку Путіну і сказав: «Такий радий вас бачити».

Російський диктатор привітав посланця президента США англійською мовою.

«Як ваші справи, пане президенте? — Добре, дякую. Як ваші?» — обмінялися люб’язностями Віткофф з Путіним.

Нагадаємо, 25 квітня спецпосланець президента США вкотре прибув до Росії для зустрічі з Путіним. Це вже четвертий візит Віткоффа до цієї країни у ролі посланця американського лідера.

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