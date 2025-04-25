Коли закінчиться війна в Україні – новий прогноз МВФ

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Новий прогноз щодо розвитку економіки України у Міжнародному валютному фонді (МВФ) ґрунтують на базовому сценарії, згідно з яким війна закінчиться до кінця 2025 року.

Про це йдеться у квітневому звіті World Economic Outlook.

У МВФ прогнозують зростання кількості населення України у 2025 році до 32,9 млн осіб, оскільки завершення війни сприятиме частковому поверненню біженців додому.

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У 2026 році чисельність українців може зрости до 33,4 млн, а з 2027 по 2029 — стабілізуватися на рівні 34 мільйони. У 2030 році очікується зниження чисельності населення до 33,9 млн.

Також МВФ прогнозує падіння рівня безробіття в Україні у зв’язку із закінченням війни. 2025 року його рівень ще складатиме 11,5%, а наступного 2026 року він знизиться до 10,1%. 2029 року падіння безробіття зупиниться на показнику 8,5%.

МФВ також прогнозує суттєве зростання ВВП, яке 2025 року може становити понад 200 мільярдів доларів, а 2030 року — майже 284 мільярди доларів.

Нагадаємо, раніше експерти Міжнародного валютного фонду прогнозували, що війна Росії проти України може завершитися в останні місяці 2025 року.